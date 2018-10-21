هل تشعل “شماتة” سما المصري الخلاف مجددًا مع مرتضى منصور؟

سخرت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية سما المصري، اليوم الأحد، من قرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في مصر، خلال اجتماعها الطارئ أمس السبت، بإيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

وقالت المصري عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “أحلى اصطباحة على صاحبنا إياه اللي لبس البرج إمبارح وطلع من نفوخه، ومتداري ومحدش عارفه فين من إمبارح، أكيد بيكلم فلان ولا فلان عشان يلحقه”.

وتابعت:”بص يا بني ربنا بيسامح في كل حاجة إلا الدخول في الأعراض وشرف الناس ورمي المحصنات، ولسة يا أبو لسان زائف يا سباب يا لعان، لسة ياما هتشوف، أتقل بس ذنب الأمهات اللي إنت شتمتها ودخلت في أعراضها وشرفها كله هيطلع عليك”.

وتفاعل جمهور سما المصري مع منشورها فور نزوله، وقال أحدهم: “ما بلاش إنتي والنبي لأحسن إنتي قفاكي لسة معلّم منه ولا نسيتي”، بينما علّق آخر قائلاً: “والله إنتي جبتي الكلام اللي الواحد نفسه يقوله بجد إنتي أفضل من ناس كثير”، وردت سما على التعليقات قائلة: “اللي بيحميه مش هيفضل يحميه على طول.. ربنا كبير”.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، اكتمل أمس السبت، والتي دعا إليها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، للرد على ما وصفوه بتجاوزات مرتضى منصور، وقررت إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

يذكر أن الخلافات بين مرتضى منصور وسما المصري بدأت منذ فترة طويلة، حينما أصدرت الأخيرة أغنية سخرت فيها من رئيس الزمالك، ووقتها اندلع خلاف كبير بينهما وصل إلى حد القضاء.