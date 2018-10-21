نادي الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل مواجهتي الإنتاج الحربي والاتحاد

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري صدمة قوية بإصابة محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق، بمزق في العضلة الضامة، قبل المواجهات المصيرية للفريق الأول هذا الشهر.

وأثبتت الآشعة التي أجراها اللاعب اليوم إصابته بمزق 1.5 سم في العضلة الضامة ليتأكد غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ومباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأنية الأبطال “البطولة العربية”.

وقرر السويسري كريستان غروس المدير الفني للفريق الأبيض ضم اللاعب لمعسكر الإسكندرية المقرر انطلاقه غدًا استعدادًا للمباراتين، كي يخضع لتدريبات علاجية ويؤدي البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي في المعسكر.

وأصبح محمد عبدالغني الخيار الوحيد أمام جروس للمشاركة في المباراتين بجوار محمود علاء في ظل تأكد غياب الونش.

وفي السياق نفسه أعلن الجهاز الفني قائمة الزمالك لمعسكر برج العرب لمباراتي الإنتاج الحربي في كأس مصر، والاتحاد السكندري في البطولة العربية وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمود دونجا ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وعبدالله جمعة وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

الهجوم: كابونغو كاسونغو وعمر السعيد.

واستبعد الجهاز الفني كلًا من أحمد مدبولي ومصطفى فتحي وحميد أحداد لأسباب فنية.