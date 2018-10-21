النادي الأهلي المصري يفتح خزائنه للتعاقد مع ثنائي المصرية للاتصالات

كثف مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، جهوده خلال الفترة الحالية، لضم صفقات جديدة من أجل دعم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز”، أن إدارة الأهلي رصدت 5 ملايين جنيه، لضم يوسف علي وإسماعيل الليثي ثنائي فريق المصرية للاتصالات، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع المصرية للاتصالات للتعاقد مع الثنائي بصفة نهائية، في يناير المقبل، كما رحب يوسف والليثي بالانضمام للقلعة الحمراء، إلا أنهما اشترطا إنهاء الاتفاق مع ناديهما قبل التوقيع على العقود.

وجاء ترشيح الثنائي للانضمام لصفوف الأهلي، من جانب علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادي، في الوقت الذي رحب فيه الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتعاقد مع اللاعبين بعد رؤيتهما على الطبيعة في ودية المارد الأحمر أمام الاتصالات والتي جاءت استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق آخر، غادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر، لمواجهة وفاق سطيف، الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت بعثة الأهلي 20 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وهشام محمد ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية وميدو جابر وأحمد حمدي وصلاح محسن ووليد أزارو وإسلام محارب ومروان محسن.

وكان المارد الأحمر فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد السلام، بهدفين نظيفين، ويحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق أقل من هدفين في لقاء الإياب للتأهل إلى الدور النهائي.

إلى ذلك، نجحت شركة “بريزنتيشن سبورتس”، راعي الكرة المصرية، في الحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة 4 سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأحمر.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وبذل محمد كامل مجهودات كبيرة، حتى توصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق الحالي، مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المالكة لحقوق رعاية النادي، ويتم التوقيع بحضور حسام صالح، الرئيس التنفيذي لشركة إعلام المصريين.

وتزين النادي الأهلي صباح اليوم، لعقد مؤتمر صحفي كبير، للإعلان عن تفاصيل حصول شركة بريزنتيشن سبورت على حقوق رعاية النادي لمدة اربع سنوات قادمة.

وقام النادي الأهلي بتعليق بانرات عليها شعار النادي وشركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، احتفالاً بالاتفاق الذي توصل إليه مسئولو الطرفين.

كانت شركة صلة قد فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد ودون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل 500 مليون جنيه مصري.