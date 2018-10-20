رسميًا.. شركة “أمبرو” تفوز برعاية ملابس النادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن إسناد رعاية ملابس فريقه لشركة أمبرو الإنجليزية.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: “مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وافق على إسناد الممارسة المحدودة الخاصة بملابس الفريق الأول لكرة القدم، والتي جرت ظهر الخميس، إلى شركة أمبرو الإنجليزية بعد دراسة كاملة للعرض الذي تقدمت به الشركة وتضمن العديد من المزايا التي سيحصل عليها النادي”.

ومن جانبه، أكد أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي أن “اختيار شركة أمبرو جاء بعد مناقشة العديد من الأمور؛ في مقدمتها توفير ملابس رياضية تليق بفريق الأهلي وبتاريخه الكبير على الصعيدين المحلي والقاري، وكذا الجوانب المالية”.

وأكمل بيان الأهلي: “وفي ضوء ذلك جرت الممارسة بالشكل القانوني, والذي تحرص عليه إدارة النادي دائمًا، وبعدها قامت إدارة التسويق برفع تقرير إلى مجلس الإدارة, والذي وافق على إسناد ملف الملابس إلى شركة أمبرو الإنجليزية، وهي واحدة من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، خاصة أنها ترعى أكثر من 120 فريقًا في العالم وعلى رأسها بعض الأندية الإنجليزية مثل إيفرتون وويست هام وهدرسفيلد وبورتموث وهال سيتي، وكذلك من الأندية الألمانية؛ شالكة وفيردر بريمن ونورنبرج.. وأيندهوفن الهولندي، ومن البرازيل أندية سانتوس وفاسكو دا غاما وجريميو”.

واستدرك البيان: “هذا يؤكد أن الاختيار صائب، فضلًا عن العديد من المزايا التي يحصل عليها النادي”.

وعدد بيان النادي المميزات التي يحصل عليها من التعاقد مع أمبرو، وهي حسب موقع الأهلي الرسمي:

يحصل النادي على منتجات رياضية لقطاع كرة القدم في نصف الموسم الحالي, عقب توقيع العقد ما قيمته 125 ألف دولار لسعر الجملة.

يحصل النادي على منتجات رياضية لقطاع كرة القدم ما قيمته 250 ألف دولار أمريكي في موسم 2019 – 2020، وبزيادة 5% للموسم التالي، علمًا بأن حساب هذه المنتجات يتم وفقًا لسعر الجملة .

يحصل النادي على خصم 35% من سعر الجملة على أية كميات إضافية من المنتجات الرياضية، بخلاف الكمية المتفق عليه مسبقًا.

يحصل النادي على نسبة 10% من عائد مبيعات الشركة من المنتجات الرياضية التي تحمل شعار النادي, وذلك وفقًا للمستندات المالية.

يحصل النادي على نسبة 35% حال شراء أي منتجات بصفة عامة لشركة “أمبرو”، وذلك من سعر الجملة.

يحصل النادي لأعضاء الجمعية العمومية على خصم 15% من منتجات أمبرو، بالإضافة إلى نفس الخصم من شركتي ANTA وSKETCHERS التي تعتبران شركة FRG الوكيل الحصري لهما في مصر.

يحصل النادي على مكافآت مالية تقترب من 2.5 مليون جنيه عند فوزه بأي من البطولات المحلية والقارية.

وقال أمير توفيق، إن تنفيذ هذا العقد سيبدأ فور توقيعه خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة، في ظل التعاون الذي يلقاه النادي من جانب الشركة الإنجليزية.

وأشار مدير التسويق بالأهلي إلى أنه يجري حاليًا القيام بدراسة كاملة لمشروع “الأهلي ستورز” من كافة جوانبه وطرحه في مزايدة، وفقًا لأسس جديدة تحقق العائد الأدبي الذي يليق بالأهلي، وكذلك المالي الذي يدخل خزينة النادي بما يتناسب مع شعبية نادي القرن في أفريقيا والوطن العربي.