الزمالك يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية لانتزاع لقب نادي القرن الأفريقي من الأهلي (فيديو)

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، كي ينتزع لقب نادي القرن الأفريقي، الذي حصل عليه الأهلي المصري.

وقال مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: “لقب نادي القرن تمت سرقته من النادي الأبيض، في ظل وجود ممدوح عباس، رئيس النادي وقتها، والذي تربطه علاقات وطيدة مع حسن حمدي رئيس الأهلي السابق”.

وأضاف: “ممدوح عباس لم يفعل أي شيء وبقي متفرجًا على سرقة اللقب من الزمالك”.

وتابع رئيس الزمالك: “سنرفع دعوى قضائية للمحكمة الدولية الرياضية وسنتحرك على أعلى مستوى للحصول على حق الزمالك في لقب نادي القرن”.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، في ظل وجود الدكتور كمال درويش رئيس النادي الأبيض آنذاك.