أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك يقترب من الانضمام إلى الإسماعيلي

بدأ نادي الإسماعيلي في التحرك للحصول على خدمات أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورحب اللاعب بالعرض الإسماعيلاوي، وطلب من مجلس إدارة الدراويش ووكيله التحدث مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لحسم الأمر.

موافقة مدبولي برحيله عن الزمالك جاءت بسبب تجاهل السويسري كريستيان جروس له، حيث خرج اللاعب نهائيًا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض، والذي لم يعتمد على اللاعب في أي لقاء خاضه الفريق سواء في الدوري أو البطولة العربية أو كأس مصر.

وأصبحت أيام أحمد مدبولي قليلة في القلعة البيضاء، ما دفعه للموافقة على عرض الدراويش.

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان من المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافقين، 18 و19 أكتوبر الجاري.

وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض توجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وطلب منه الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية المقبلة إلا أن الوزير رفض وطلب من مسؤولي الزمالك الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية إلا أن مجلس النادي استقر على إلغاء العمومية.

وقام رئيس الزمالك برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بسبب عدم موافقته على انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للنادي الأبيض.