النادي الأهلي المصري يفاوض الجونة للتعاقد مع الكاميروني جوناثان جوزيف نجويم

تمسك باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بالتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن القائمة المحلية سيكون بها مكان للاعب أجنبي في يناير، في ظل تمسك المغربي وليد أزارو بالرحيل، عقب نهاية بطولة أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “إرم نيوز”: “كارتيرون أبلغ لجنة الكرة بتمسّكه بالتعاقد مع ظهير أيسر، خاصة في ظل إصابات علي معلول المتعددة، التي تبعده عن صفوف الفريق لفترات طويلة جدًّا، في مراحل حاسمة من البطولات التي يشارك فيها الفريق”.

وأضاف المصدر: “على الفور فتحت لجنة الكرة بالأهلي، خط مفاوضات مع الكاميروني جوناثان جوزيف نجويم، الظهير الأيسر لفريق الجونة، للتعاقد معه في انتقالات الشتاء، بعد ظهوره بمستوى جيد مع فريقه ببطولة الدوري هذا الموسم”.

وتابع: “محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالأهلي استغل علاقته الجيدة مع نادر شوقي المسؤول في نادي الجونة، من أجل سرعة إنهاء الصفقة لصالح القلعة الحمراء، قبل دخول أي نادٍ آخر على خط المفاوضات” .

وأردف المصدر: “يرغب الجهاز الفني في التعاقد مع لاعب جديد لتدعيم الجبهة اليسرى في ظل إصابة التونسي علي معلول ومع الاستعانة بأيمن أشرف في مركز المدافع الصريح وتراجع مستوى صبري رحيل”.

ومن جانب آخر طلب النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رفع مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات إذاعية: “طالبنا مندوب الاتحاد الأفريقي برفع المكافأة المالية لدوري الأبطال، إلا أن هذا لن يتحقق إلا باختيار أفضل الملاعب لاستضافة المباريات لرفع القيمة التسويقية لبث مباريات البطولة، الأهلي يعاني كثيرًا سوء الإقامة وأرضية الملاعب في البلدان الأفريقية”.

وأضاف مرتجي: “أكدنا لمندوب الفيفا الذي زار الأهلي بالأمس أن نظام بطولة كأس العالم للأندية به الكثير من الظلم لأندية أفريقيا وآسيا، في ظل ضمان تأهل بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي مباشرة”.

وتابع: “هذا الوفد يتبع لجنة جديدة بالاتحاد الدولي ترعى مصالح الأندية المشاركة في البطولات العالمية والقارية”.