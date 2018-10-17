ماذا قال عماد متعب عن أنباء عودته من الاعتزال والاحتراف في النمسا؟

كشف عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل حديثًا، حقيقة عودته للملاعب من جديد، بعد تلقيه عرضًا للاحتراف في أحد أندية الدرجة الثانية بالنمسا.

وكان حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول، والمستشار الفني الحالي لنادي ﻣﺎﻭفيرك ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ رشح متعب للانتقال إلى الأخير، والذي يملكه رجل الأعمال المصري مصطفى النمر.

وقال متعب في تصريحات صحفية: “قرار اعتزالي الكرة نهائي، لن أعود للعب وسأواصل عملي في التحليل بقناة أون سبورت”.

وأضاف: “سمعت عن وجود عرض من المصري مصطفى النمر في ناديه النمساوي، ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي”.

يذكر أن عماد متعب اعتزل كرة القدم في يوليو الماضي، بعد تجربة احتراف في التعاون السعودي، لم ينجح خلالها في إثبات نفسه، في الوقت الذي رفض النادي الأهلي عودته للفريق، ما دفعه لاتخاذ قرار بإنهاء مسيرته في الساحرة المستديرة.