اعتزال عماد متعب.. يارا نعوم ومحمد أبوتريكة يغردان لـ +90 (صور)

أعلن عماد متعب، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد قرار لجنة الكرة والجهاز الفني بالقلعة الحمراء، رفض عودته لصفوف الفريق، خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء إعارته لنادي التعاون السعودي. واتجه اللاعب للعمل في مجال الإعلام الرياضي.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: “قررت الاعتزال رغم حصولي على عروض من عدة أندية للاستمرار في الملاعب، وسأقيم مباراة اعتزال على مستوى عالٍ طرفاها النادي الأهلي ونادٍ عالمي، وجارٍ الاتفاق على تفاصيل هذا المهرجان في مصر، بملعب كامل العدد جماهيريًا.

وأضاف اللاعب الملقب بـ +90 نظرًا لكثرة أهدافه الحاسمة: “قررت اليوم اعتزال كرة القدم، وانضممت لفريق عمل قناة أون سبورت لتحليل المباريات، أنا حزين، وكنت أتمنى الاستمرار في الملاعب، ولكنها نقلة أخرى في مكان جديد، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مثلما كنت لاعبًا”.

وأردف متعب: “أفكر في الاعتزال منذ فترة بعد انتهاء تجربتي في التعاون السعودي، بعدما فقدت الأمل في عودتي إلى النادي الأهلي، وتلقيت عروضًا من أندية مصرية، وتناقشت فيها مع زوجتي ووكيل أعمالي نادر شوقي لاستطلاع رأيهما بشأن التواجد في نادٍ آخر غير الأهلي، فاستقر الجميع على أن الاعتزال أفضل، من الصعب اللعب في نادٍ آخر غير الأهلي، حسام البدرى، المدرب السابق للنادي الأهلي ضيَّع سنتين من عمري على دكة البدلاء”.

ونشرت يارا نعوم صورة لزوجها عماد متعب عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “سلامًا على من اتخذ الأهلي وطنًا له، كنت حاسس إنها آخر مرة ليك مع الجمهور خطوة ومرحلة جديدة بالتوفيق”.

ومن جانبه قال وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” قال فيها: “عماد متعب.. مسيرة موفقة وناجحة كانت تستحق نهاية أفضل بالتوفيق فيما هو قادم”.

وكتب محمد أبوتريكة عبر “تويتر”: “عماد متعب.. أسطورة أهلاوية تربعت في قلوب الأهلاوية وسيطرت على عقولهم وأنقذتنا في الأوقات الصعبة.. تكفيك محبة واحترام الجميع وهي فوق كل تكريم، صديقي: التقدير الحقيقي ستجده عندما تقابل الناس وترى في عيونهم الحب والوفاء والامتنان، كل التوفيق في مشوارك القادم وأهلاً بك في عالم التحليل”.

وعلق أحمد حسام ميدو على اعتزال متعب قائلاً: “مبارك على رحلة نجاحك الرائعة في الملاعب.. واحد من المهاجمين الذين استمتعت باللعب بجانبهم.. إن شاء الله تكون محللًا رائعًا ونستمتع بك في تحليلك للمباريات كما أسعدتنا كثيرًا عندما كنت لاعبًا، وتذكَّر دائمًا أن التحليل فن مش عااان عااان”.