حقيقة توقيع مؤمن زكريا لبيراميدز.. ومصير صالح جمعة وناصر ماهر مع الأهلي المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التي ترددت أخيرًا، عن قيام مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الأهلي المصري، بالتوقيع على عقود الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: “لا يوجد أي عرض رسمي من بيراميدز لضم مؤمن زكريا، كما أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال للنادي كما تردد أخيرًا، في وسائل الإعلام المختلفة”.

وأضاف: “مؤمن زكريا أبدى مرونة كبيرة في تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، وسيتم الإعلان رسميًّا عن تجديد اللاعب للقلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ومن جانب آخر، كشف أحمد شوبير عن مصير الثنائي صالح جمعة وناصر ماهر ثنائي وسط النادي الأهلي، في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ الأول لعقده مع الفيصلي السعودي، وتجميد الثاني بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون.

وقال شوبير: “فرص تواجد صالح جمعة مع الأهلي في الفترة المقبلة ضعيفة وسيوافق النادي على رحيله حال تلقيه عرضًا مناسبًا، إلا إذا أصبح اللاعب ملتزمًا في التدريبات والانضباط داخل وخارج الملعب، لكن في النهاية فرصته بالاستمرار داخل الأهلي ضعيفة، والرحيل عن القلعة الحمراء في انتظاره”.

وأضاف: “استبعاد ناصر ماهر من المشاركة مع الأهلي بسبب غضب كارتيرون من اللاعب لمشاركته في مباراة كرة خماسية، وبالرغم من اعتذار ناصر ماهر، إلا أن المدرب لا يزال غاضبًا، وقد يعود للمشاركة في حالة الانضباط من جديد”.

كما يكثف الأهلي مفاوضاته مع وادي دجلة من أجل سرعة حسم صفقة محمد محمود لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل دخول الزمالك على خط المفاوضات.

وكان مسؤولو الأهلي تابعوا اللاعب، وتواصلوا مع نادر شوقي، مدير أعماله، إلا أن الساعات الماضية شهدت أنباء عن اهتمام الزمالك -أيضًا- بضم محمود؛ ما دفع الأهلي لتسريع وتيرة المفاوضات تجنبًا لارتفاع سعر الصفقة.

ومن المنتظر أن يقدم الأهلي عرضًا بقيمة 10 ملايين جنيه، بجانب إعارة أحد اللاعبين لدجلة، والأقرب أن يكون عمرو بركات، أو كريم وليد “نيدفيد”.