هل يتعاقد النادي الأهلي المصري مع علي غزال؟

رفض باتريس كارتريون المدير الفني للنادي الأهلي المصري، اقتراح لجنة الكرة، بالتعاقد مع علي غزال، مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ “إرم نيوز”: “تلقت لجنة الكرة بالأهلي عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع علي غزال مدافع منتخب مصر، في ظل بحث اللجنة عن التعاقد مع مدافع مميز، خلال الفترة المقبلة، لسد التغرة الواضحة في مركز قلب الدفاع”.

وأضاف المصدر: “قامت لجنة الكرة بالأهلي، بعرض الأمر على باتريس كارتيرون، الذي رفض فكرة التعاقد مع علي غزال؛ نظرًا لعدم قناعته بمستواه الفني”.

وتابع: “كارتيرون أكد للجنة الكرة أن المستوى الذي ظهر به علي غزال مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة خادع، بسبب ضعف المنافس، وفي أول مواجهة قويّة لمنتخب الفراعنة، سيظهر المستوى الفني الضعيف للاعب”.

وأردف المصدر: “كارتيرون أبلغ لجنة الكرة أنه يتمسك بالتعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي، ولكن مسؤولي الأهلي أبلغوه بصعوبة الأمر نظرًا لمبالغة الإسماعيلي في حسم الصفقة وعدم الموافقة على إنهاء الأمر لصالح الأهلي”.

يذكر أن كارتيرون طلب بشكل رسمي من لجنة الكرة بالأهلي التعاقد مع مدافع جديد في انتقالات الشتاء المقبل في يناير.

ومن جانب آخر يعيش الجهاز الفني للأهلي، حالة من القلق الشديد، بسبب إصابة المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام بوروندي، في تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع اتحاد الكرة المالي، وطلبوا سرعة عودة اللاعب للقاهرة لتجهيزه وعلاجه قبل مواجهة وفاق سطيف المرتقبة، المقرر إقامتها في الـ 23 من أكتوبر الجاري، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخرج ساليف بشكل كبير من حسابات الجهاز الفني لمنتخب بلاده في مواجهة بوروندي المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، بعد تعرّضه لإصابة عضلية فى المواجهة الأولى التي أقيمت يوم الـ 12 من أكتوبر الماضي.