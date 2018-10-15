موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب مصر، غدًا الثلاثاء، بنظيره سوازيلاند، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف المقبل.

يدخل الفراعنة المباراة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على سوازيلاند والنيجر، وهزيمة واحدة من منتخب تونس متصدر المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، بينما يملك منتخب سوازيلاند الذي تم تغيير اسمه إلى “إي سواتيني”، نقطة واحدة من هزيمتين وتعادل وحيد، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب النيجر.

ويطمح المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، للاقتراب أكثر من التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها صيف العام المقبل، بنظامها الجديد بمشاركة 24 منتخبًا بدلاً من 16.

وفاز الفراعنة على سوازيلاند في مباراة الذهاب بنتيجة 4 / 1 ليحتل الفريق المركز الثاني حاليًّا في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب تونس في الصدارة بـ 9 نقاط.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة من عصر الغد بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية على ملعب ترايد فيير بالعاصمة السوازيلاندية مبابان، وتنقلها قناة “beinsports Hd 5”.