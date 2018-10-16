مصر على أعتاب التأهل لأمم أفريقيا 2019 بإسقاط سوازيلاند (فيديو)

‬فازت مصر 2-صفر على مضيفتها سوازيلاند، اليوم الثلاثاء، رغم غياب المهاجم البارز محمد صلاح للإصابة، لتصبح على أعتاب التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في الكاميرون.

سجل المدافع أحمد حجازي والمهاجم مروان محسن هدفًا في كل شوط، لتكرر مصر الفوز على سوازيلاند بعد التفوق 4-1 في القاهرة، يوم الجمعة الماضي، ورفعت رصيدها إلى تسع نقاط بالتساوي مع تونس صاحبة الصدارة.

تصفيات كأس أمم أفريقيا | سوازيلاند 0 × 1 مصر | هدف مصر الأول " أحمد حجازي " HDpic.twitter.com/nJvF0il3hV — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) October 16, 2018

وستتأهل مصر بشكل رسمي إذا تجنبت تونس الخسارة من النيجر في وقت لاحق، اليوم، إذ تملك النيجر نقطة واحدة، مثل سوازيلاند، ولكن يتبقى لها ثلاث مباريات.

تصفيات كأس أمم أفريقيا | سوازيلاند 0 × 2 مصر | هدف مصر الثاني HDpic.twitter.com/r6LOz3h65W — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) October 16, 2018

تقدم حجازي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها عمرو وردة في الدقيقة 18، وضاعف محسن التقدم بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من أحمد حسن (كوكا) بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.