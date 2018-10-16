هدف مباراة مصر وسوازيلاند.. أحمد حجازي يضع الفراعنة في المقدمة (فيديو)

سجل أحمد حجازي الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك سوازيلاند، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة العودة، بمدينة أمبابان عاصمة سوازيلاند، في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

ففي الدقيقة 18 احتسبت ركلة ركنية للمنتخب المصري على يسار مرمى سوازيلاند، نفذت عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها المتقدم أحمد حجازي من على علامة الجزاء برأسية قوية وضعت الكرة في أقصى يسار المرمى، حيث لم يستطع الحارس التعامل معها.

تصفيات كأس امم افريقيا | { سويزلاند 0 × 1 مصر } – هدف مصر الأول .. #مصر_سوازيلاند pic.twitter.com/KBzjUZRbTQ — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 16, 2018

وفاز المنتخب المصري على سوازيلاند في مباراة الجولة الثالثة، والتي أقيمت باستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 4 / 1.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني حاليًا في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب تونس في الصدارة بـ9 نقاط، ثم النيجر وسوازيلاند في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.