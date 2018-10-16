القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019

تتطلع مصر لمواصلة الانتصارات في المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 في مواجهة مضيفتها سوازيلاند.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة وخلفه منتخب مصر برصيد 6 نقاط ثم النيجر وسوازيلاند برصيد نقطة واحدة.

وقدم منتخب مصر بداية رائعة مع مدربه الجديد خافيير أجيري القادم من المدرسة المكسيكية وصاحب التاريخ الطويل في الدوري الإسباني.

وسجل منتخب مصر انتصارين أمام النيجر وسوازيلاند وأحرز 10 أهداف مقابل هدف وحيد هز شباكه، ويخوض أجيري أول مباراة له خارج مصر وهو اختبار مهم رغم سهولة المنافس وتواضعه إلا أن اللعب في أجواء قارة أفريقيا ومسافات السفر الطويلة أمور ستواجه أجيري ومساعده الإسباني ميشيل ساليجادو للمرة الأولى.

ويغيب عن منتخب مصر نجمه الأبرز وهدافه محمد صلاح جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة؛ ما يجعل المنتخب المصري بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري في مواجهة تحد مختلف في ظل غياب نجم الفراعنة الأبرز.

القنوات الناقلة لمباراة سوازيلاند ضد مصر

تقام المباراة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق المصري علي محمد علي.