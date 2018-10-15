اتحاد الكرة المصري يرفض تطبيق قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين في يناير

تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن قرار اعتبار لاعبي تونس والمغرب والجزائر، كلاعبين محليين في البطولات المصرية، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أعلن أنه سيتم اعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في الدوري المصري، بداية من شهر يناير المقبل، مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أبوريدة في تصريحات صحفية من سوازيلاند، أثناء رئاسته لبعثة منتخب مصر: “قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين في مصر لم يتخذ بشكل رسمي حتى الآن، ولن يتم تطبيقه في يناير كما تردد، الأمر لا يعدو كونه مجرد دراسة بعيدًا عن التطبيق العملي”.

وأضاف: “رئيس الاتحاد التونسي كشف عن قراره باعتبار لاعبي شمال أفريقيا كمحليين في تونس، وأكدنا له أنه مقترح جيد وسيتم دراسته للعمل به بالمثل، حتى يتم رفع معدلات تداول اللاعبين من مصر للدول الأربع والعكس، دون التأكيد على تطبيقه وبالفعل لن يطبق في مصر حاليًا أو حتى في شهر يناير”.

وتابع: “الدوري المصري الممتاز يجب أن يستمر بشكله الحالي، ولائحته التي بدأ بها لنهاية الموسم، ودون أي تعديلات في اللاعبين الأجانب، باعتبار اللاعب الفلسطيني والسوري محليين و٤ لاعبين أجانب، ومن الممكن دراسة موقف اللاعب السوري بنهاية الموسم الجاري، واتخاذ قرار ببقائهم كمحليين أو اعتبارهم كأجانب، أو تطبيق قرار جديد بشأن لاعبي شمال أفريقيا”.

يذكر أن اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم “اليوناف”، عقد اجتماعًا مؤخرًا في شرم الشيخ، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وناقش بعض المقترحات، وكان أبرزها السماح بالانتقال الحر بين لاعبي بلدان شمال أفريقيا وقيدهم كـ”لاعب محلي” وليس “أجنبيًا”.