رغم عدم اكتمال عقد المتأهلين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر على الرغم من عدم اكتمال عقد الأندية المتأهلة.

وصعد 15 ناديًا إلى دور الـ16، في انتظار الفائز من المصري البورسعيدي والجزيرة مطروح، بعد أن تأجلت مباراتهما، لعد الاستقرار على الملعب.

وستقام مباريات دور الستة عشر في أيام 23 و24 و27 من شهر أكتوبر الجاري.

وقررت اللجنة تأجيل تحديد ميعاد مباريات الأهلي مع بيراميدز والفائز من المصري وجزيرة مطروح مع بتروجت بسبب مشاركة المصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسموحة مع الاتحاد بسبب البطولة العربية (كأس زايد للأندية العربية).

وجاء جدول مباريات دور الـ16 كالتالي:

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب يوم 23 أكتوبر الجاري على إستاد السلام.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي يوم 23 أكتوبر الجاري، على إستاد برج العرب.

مصر للمقاصة ضد وادي دجلة يوم 24 أكتوبر الجاري على إستاد الإسكندرية.

طلائع الجيش ضد حرس الحدود يوم 24 أكتوبر الجاري، على إستاد المقاولون العرب.

إنبي ضد المنصورة يوم 27 أكتوبر الجاري، على إستاد المقاولون العرب.

الأهلي ضد بيراميدز، مؤجل بسبب بطولة أفريقيا.

الفائز من المصري والجزيرة بمطروح ضد بتروجيت، مؤجل بسبب بطولة أفريقيا.

سموحة ضد الاتحاد، مؤجل بسبب البطولة العربية.

وفي هذا السياق استفسر مسؤولو نادي الزمالك من اتحاد الكرة عن تأجيل مباراة الاتحاد وسموحة بالكأس، بسبب مشاركة زعيم الثغر بالبطولة العربية، وعدم تأجيل مباراة الزمالك في الكأس رغم مشاركته أيضًا بالبطولة العربية أمام الاتحاد السكندري.

ورد اتحاد الكرة أن الاتحاد السكندري سيواجه بتروجت بالدوري يوم 20، ومن الصعب أن يخوض مباراة يوم 23 بكأس مصر، والمشاركة في كأس زايد 27، في حين لا يرتبط الزمالك بمواجهات في الدوري بعد تأجيل مباراة المصري.