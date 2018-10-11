إبراهيم حسن يقود نادي الزمالك لتخطي منية سمنود بصعوبة في كأس مصر (فيديو)

تأهل نادي الزمالك بصعوبة لثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم، بعد تغلبه على منافسه مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، في مباراة دور الـ 32 للبطولة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، إبراهيم حسن، في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

كما حسمت 4 فرق أخرى تأهلها لثمن النهائي، اليوم، وهي حرس الحدود بالتغلب على النجوم، والاتحاد السكندري بالتغلب على بورتو السويس بنفس النتيجة بثلاثة أهداف لهدف.

كما تأهل سموحة بالتغلب على الألومنيوم، وطلائع الجيش بالتغلب على القناة بنفس النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين.

وتختتم مباريات دور الـ 32، يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة تجمع المصري البورسعيدي مع الجزيرة مطروح.

بذلك حسمت مواجهات ثمن النهائي، وهي، الأهلي مع بيراميدز، وطلائع الجيش مع حرس الحدود، وإنبي مع المنصورة، والزمالك مع الإنتاج الحربي، ومصر المقاصة مع وادي دجلة، والإسماعيلي مع المقاولون العرب، وسموحة مع الاتحاد السكندري، والفائز من المصري والجزيرة أمام بتروجت.