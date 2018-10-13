أزمة بين الزمالك والاتحاد السكندري بسبب البطولة العربية

اشتعلت أزمة بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري بسبب مشاركة رزاق سيسيه، وأحمد داوودا ثنائي الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، في لقاءي الفريقين بدور الـ16 للبطولة العربية.

ويلتقي الفريق الأبيض مع الاتحاد يوم 27 أكتوبر الجاري في برج العرب في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية على أن يقام لقاء العودة يوم 30 نوفمبر المقبل .

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”:”تمسَّك مرتضى منصور بعدم مشاركة الثنائي: سيسيه، وداوودا، في لقاءي الفريقين في البطولة العربية وفقًا للاتفاق بين الطرفين عند توقيع عقود الإعارة”.

وأضاف:”الاتحاد السكندري رفض تنفيذ رغبة الزمالك، وأكد مسؤولوه أن العقد الموقع بين الطرفين يخص البطولات المحلية فقط، أي لن يشارك الثنائي ضد الأبيض في بطولتي الدوري العام وكأس مصر فقط”.

وتابع: “أكد نادي الاتحاد السكندري أن الثنائي سيشاركان بشكل طبيعي في لقاءي البطولة العربية، وليس من حق الزمالك الاعتراض على هذا الأمر”.

من جانب آخر، شطب مرتضى عضوية حلمي طولان، اللاعب والمدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء، والمدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري.

وجاء قرار مرتضى بسبب ظهور “طولان” مع الإعلامي عبدالناصر زيدان أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذا الإعلامي دائم الهجوم على رئيس الزمالك.

وبرر مسؤولو الزمالك قرار شطب عضوية طولان بأن المدرب لم يسدد الاشتراكات الخاصة بالعضوية.

ومن جانبه، قال طولان في تصريحات صحفية:”قرار شطب عضويتي من الزمالك لا يمثل لي شيئًا، وأنا عاشق للنادي والكيان، والعضوية لن تجعلني أنهي ارتباطي بالقلعة البيضاء، وأنا منتم للنادي والكيان، سواء كنت أحمل العضوية أو لا”.

إلى ذلك، أوضح نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة المصري، حقيقة ما تردد حول وجود عروض من ناديي الأهلي والزمالك لشراء اللاعب الكاميروني جوزيف نجويم، الظهير الأيسر للفريق، في شهر يناير المقبل.

وأكد شوقي خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن اللاعب لم تصله عروض رسمية من الأهلي والزمالك، أو أي نادٍ آخر، موضحًا أن نجويم أبلغه بحديث بعض الوكلاء معه بشكل ودي عن اهتمام الناديين بضمه.

وأشار شوقي إلى أن مسؤولي الأهلي لم يتحدثوا معه بشكل رسمي، ولكن ربما بعد إصابة التونسي علي معلول الظهير الأيسر التي تبعده 3 أشهر يكون اللاعب دخل حسابات القلعة الحمراء.

وأوضح أنه تلقّى تأكيدات من بعض الوسطاء باهتمام مسؤولي الزمالك بضم اللاعب، ولكنهم لم يقدموا أي عروض رسمية أو يتحدثوا معه لتحديد سعر نجويم.

وانضم نجويم، 27 عامًا، إلى الجونة مطلع هذا الموسم، ويلعب لمنتخب الكاميرون، وخاض 10 مباريات دولية وصنع 3 أهداف هذا الموسم.