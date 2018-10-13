محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن مواجهة سوازيلاند، يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019؛ بعد إصابته أمام المنافس ذاته، أمس الجمعة.

وغادر صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، الملعب، قرب نهاية المباراة التي فازت بها مصر 4/1؛ متأثرًا بآلام في عضلات أعلى الفخذ.

وقال الاتحاد المصري في بيان: “قرر (مدرب مصر) خافيير أجيري السماح لمحمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي بالعودة إلى ناديه وعدم المشاركة في مباراة سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك لمنحه مزيدًا من الراحة”.

ولم يكشف الاتحاد المصري عن مدة غياب صلاح، الذي سجل هدفًا بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية أمام سوازيلاند، لكن طبيب الفريق محمد أبوالعلا قال، أمس الجمعة، إن مهاجم ليفربول يعاني من شد خفيف في العضلات.

وقال الاتحاد المصري، إن لاعب الوسط محمد النني والمدافع عمرو طارق سيسافران مع الفريق إلى سوازيلاند، رغم تعرضهما لإصابات بسيطة في مباراة الجمعة.

وتتصدر مصر المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وتتقدم بفارق الأهداف على تونس التي تستطيع الانفراد بالصدارة؛ إذا تجنبت الخسارة أمام النيجر، في وقت لاحق اليوم السبت.