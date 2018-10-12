مدرب منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

أعلن هاني رمزي، مدرب مساعد منتخب مصر، تشخيص إصابة محمد صلاح خلال مباراة مصر وسوازيلاند، خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال رمزي للصحفيين: إن إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة؛ بسبب الإجهاد.

وشدد رمزي على أن إصابة صلاح ليست تمزقًا، وبالتالي فهو يحتاج إلى أيام قليلة للعودة، وهو ما سيتم التأكد منه خلال الساعات المقبلة.

وسيخضع صلاح لأشعة، مساء اليوم أو صباح الغد؛ للوقوف على حجم الإصابة.

وسجل محمد صلاح هدفًا رائعًا بين أربعة لمنتخب مصر في الشوط الأول، ليقود بلاده لفوز كبير 4-1 على سوازيلاند ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في القاهرة، اليوم الجمعة.