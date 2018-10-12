محمد صلاح يقود منتخب مصر للفوز على سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفًا رائعًا من بين أربعة لمنتخب مصر خلال الشوط الأول ليقود بلاده إلى فوز كبير 4-1 على سوازيلاند ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في القاهرة اليوم الجمعة.

وتعرّض صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، للإصابة وغادر الملعب قبل النهاية بدقيقتين.

ووضع القائد أحمد المحمدي مصر في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية عندما تابع ضربة رأس من المهاجم مروان محسن ليضع الكرة في الشباك.

مصر 1 : 0 سويزيلاند ، المحمدي https://t.co/iI8Et6s1Um — أهداف المباريات (@OnsidearV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وشارك محسن بفرصة سهلة لعمرو وردة إثر تمريرة عرضية من المحمدي ليسجل وردة أول أهدافه الدولية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

مصر 2 : 0 سويزيلاند ، وردة https://t.co/DQkT4Yu1CC — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأنهى محمود حسن (تريزيجيه) هجمة بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى في الشباك بالدقيقة 29.

مصر 3 : 0 سويزيلاند ، تريزيجيه https://t.co/qANwfkmiim — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ونجح صلاح بهز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط إثر ركلة ركنية أودعها مباشرة في الشباك.

مصر 4 : 0 سويزيلاند ، محمد صلاح https://t.co/A8HSQRABjd — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وفي الشوط الثاني أخفق بطل أفريقيا سبع مرات في إضافة المزيد من الأهداف، حيث أهدر صلاح، ومحمد النني، عدة فرص.

لكن البديل سيبونجينخوسي جاميدزي نجح في استخلاص الكرة من طارق حامد وسط الملعب، واستغل خروج محمد الشناوي من مرماه، ووضع الكرة في الشباك من وسط الملعب قبل النهاية بخمس دقائق.

مصر 4 : 1 سويزيلاند https://t.co/mRqjV1C5Ms

— اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ويلتقي الفريقان مجددًا ضمن الجولة الرابعة في سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل.

وتصدرت مصر المجموعة مؤقتًا بست نقاط من ثلاث مباريات متفوقة بفارق الأهداف عن تونس التي تستضيف النيجر ضمن المجموعة ذاتها غدًا السبت، بينما تأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة واحدة.