شاهد هدف محمد صلاح في مباراة مصر وسوازيلاند (فيديو)

أحرز محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومصر، هدفًا مذهلًا لصالح منتخب بلاده في شباك سوازيلاند، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقبل نهاية الشوط الأول لعب صلاح ركلة ركنية خدعت الحارس وسكنت شباكه.

ويسعى رفاق محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الثاني ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط، بعد الفوز 6/0 على النيجر في الجولة الماضية، علمًا بأن المنتخب المصري خسر الجولة الأولى 0/1 أمام منتخب تونس الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

وسبق للمنتخب المصري أن فاز 10/0 على سوازيلاند في مباراة وحيدة جمعت الفريقين العام 2013، وكانت ودية.