أهداف مباراة مصر وسوازيلاند.. (4/0) للفراعنة (فيديو)

افتتح أحمد المحمدي أهداف المنتخب المصري في شباك سوازيلاند، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأودع المحمدي الكرة في الشباك بعد متابعة لرأسية مروان محسن في الدقيقة السابعة.

وأضاف عمرو وردة الهدف الثاني لمصر في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية.

وأحرز محمود حسن تريزيغيه الهدف الثالث في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز محمد صلاح الهدف الرابع من ركلة ركنية خدعت الحارس وسكنت الشباك.

ويسعى رفاق محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الثاني ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط، بعد الفوز 6/0 على النيجر في الجولة الماضية، علمًا أن المنتخب المصري خسر الجولة الأولى 0/1 أمام منتخب تونس الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

وسبق للمنتخب المصري أن فاز 10/0 على سوازيلاند في مباراة وحيدة جمعت الفريقين العام 2013، وكانت ودية.