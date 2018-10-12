القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أفريقيا 2019‎

يستضيف المنتخب المصري منافسه سوازيلاند، اليوم الجمعة، على إستاد السلام، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD3، وعلى البث الأرضي للقناة الثانية المصرية وقناة النيل للرياضة أرضيًا.

وتبدأ مباراة مصر وسوازيلاند الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى رفاق محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الثاني ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط، بعد الفوز 6/0 على النيجر في الجولة الماضي، علمًا أن المنتخب المصري خسر الجولة الأولى 0/1 أمام منتخب تونس الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات، عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

وسبق للمنتخب المصري أن فاز 10/0 على سوازيلاند في مباراة وحيدة جمعت الفريقين العام 2013، وكانت ودية.