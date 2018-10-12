تشكيلة منتخب مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أفريقيا 2019‎

يلتقي منتخب مصر نظيره سوازيلاند، مساء الجمعة، على ملعب السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط مع مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري خلف المنتخب التونسي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم النيجر وسوازيلاند برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وتبدو ملامح تشكيل منتخب مصر شبه واضحة بالنسبة للمدرب المكسيكي، إلا أن هناك أمرًا واحدًا يزعجه، وهو الإبقاء على محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي حال استمرار شعوره بالإجهاد رغم إعلان اللاعب عن جاهزيته للمباراة.

ويشهد تشكيل الفراعنة صراعًا ثلاثيًا على مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود عبد الرحيم “جنش” حارس الزمالك ومحمد عواد حارس الوحدة السعودي، وإن كانت الكفة تميل لصالح جنش المتألق مؤخرًا مع الزمالك.

ويغيب عن منتخب مصر اللاعب أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بينما خرج الثنائي أحمد علي وصلاح محسن للإصابة من المعسكر.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل منتخب مصر المتوقع محمود عبدالرحيم “جنش” لحراسة المرمى وأمامه الرباعي علي جبر وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف للدفاع، وفي خط الوسط علي غزال وطارق حامد ومحمد النني، وفي خط الهجوم محمد صلاح “عمرو وردة” ومحمود حسن تريزيغيه ومروان محسن.

وتتحول طريقة اللعب إلى 3-4-3 في بعض الأوقات، بوجود علي غزال وباهر المحمدي وعلي جبر في خط الدفاع، والاعتماد على أحمد المحمدي وطارق حامد ومحمد النني وأيمن أشرف في خط الوسط.