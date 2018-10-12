كارتيرون يرفض عودة متعب للنادي الأهلي المصري

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة باتريس كارتيرون، موقفه من رغبة عماد متعب مهاجم الفريق السابق في التراجع عن الاعتزال والعودة لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان عماد متعب مهاجم الفراعنة المعتزل في نهاية الموسم الماضي، قد أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في التراجع عن الاعتزال والعودة للملاعب، ليختتم حياته في صفوف الأهلي، خاصة بعد أن رفع اتحاد الكرة القوائم المحلية لـ30 لاعبًا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”: “رفض باتريس كارتيرون مناقشة مسألة ضم متعب لقائمة الفريق المحلية في يناير المقبل”.

وأضاف المصدر: “كارتيرون يرغب في استغلال الأماكن المتاحة في القائمة المحلية لسد الثغرات في صفوف الفريق، والتعاقد مع صفقات قوية لدعم خط الوسط المدافع وقلب الدفاع والظهير الأيمن، ولن يضحي بمكان من أجل عماد متعب الذي فقد مستواه الفني والبدني؛ نتيجة غيابه عن المباريات منذ فترة طويلة”.

وتابع: “الأهلي سيقوم بقيد جونيور أجاي ورامي ربيعة في يناير في حالة التخلص من الإصابة، وسيتبقى له 3 أماكن فقط في القائمة المحلية، فكيف يضحي بمكان لضم متعب؟”.

ومن جانب آخر، بات سعد سمير مدافع الأهلي جاهزًا للمشاركة في لقاء وفاق سطيف الجزائري، ببطولة أفريقيا، بعد تخلصه من إصابة العضلة الخلفية، ويعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية، بداية من السبت المقبل.

ويخوض اللاعب تدريبات منفردة في الأهلي برفقة طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل، وكان آخرها اليوم الخميس، رغم حصول الفريق على راحة بعد الفوز على الترسانة، أمس، ببطولة كأس مصر.