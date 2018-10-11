وادي دجلة يكشف موقفه من انتقال محمد محمود للنادي الأهلي المصري في يناير

كشف نادي وادي دجلة، موقفه من انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في بداية شهر يناير المقبل، بعد أن فتحت إدارة القلعة الحمراء، خط مفاوضات مع دجلة لضم اللاعب.

وقال علي أبو جريشة المشرف العام على الكرة بنادي وادي دجلة، في تصريحات تلفزيونية “نطالب أن تكون المفاوضات مع محمد محمود بنهاية الموسم، لأننا نحتاج جهود اللاعب هذا الموسم “.

وأضاف أبو جريشة أن “كل شيء قابل للتفاوض، وننتظر تحديد بديل محمد محمود أو الاستفادة بضم لاعب من الأهلي ضمن الصفقة، كل هذه الأمور سيتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأهلي ووادي دجلة”.

من جانب آخر، تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في النادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، مفاجأة في ملف إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق، ومنتخب تونس الأول لكرة القدم

حيث أكد سهيل الشبلي طبيب المنتخب التونسي لكرة القدم أن إصابة علي معلول مدافع الأهلي مطمئنة، ولن تستمر لمدة شهرين كما أعلن طبيب الأهلي.

وقال شبلي في تصريحات صحفية: “بعد فحص علي معلول، عقب انضمامه لمعسكر منتخب تونس، تأكدت أن إصابته ليست خطيرة، ولن يغيب مدة الشهرين حسب ما أعلن النادي الأهلي في تقريره الرسمي عن حالة اللاعب.

وتعرّض علي معلول للإصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الأهلي الأخيرة ضد وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الأهلي غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، وبدء البرنامج التأهيلي غير أن اللاعب غادر إلى تونس لعرضه على طبيب المنتخب.