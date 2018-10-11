محمد صلاح جاهز لقيادة تشكيل منتخب مصر ضد سوازيلاند‎

كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من مباراة الفراعنة أمام سوازيلاند.

وقال أجيري للصحفيين: إن محمد صلاح يملك الرغبة في لعب المباراة، وتمثيل منتخب مصر وجاهز بنسبة 100% بدنيًا وفنيًا، ولا يوجد هناك ما يمنع من مشاركته غدًا”.

وأضاف: “هدفي تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، فظروف المجموعة العاشرة التي نلعب بها لا تزال مفتوحة على جميع الخيارات”.

وتابع أجيري: “آمل أن يقدّم فريقي عرضًا جيدًا في أول مباراة يلعبها المنتخب الوطني في القاهرة منذ فترة طويلة، أعلم جيدًا أن إمكانيات فريقي أعلى من المنافس، ولكني على يقين أن الفوز لا يتحقق إلا بالرغبة والجهد المبذول وليس بالتاريخ أو بلون القميص”.

ويلعب منتخب مصر، غدًا الجمعة، أمام سوازيلاند في المرحلة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها العام المقبل في الكاميرون.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، حصدها بالفوز على النيجر بعد الهزيمة أمام المنتخب التونسي المتصدر بـ 6 نقاط، فيما يحتل منتخب سوازيلاند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف أمام النيجر.

وفيما يلي اتشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد سوازيلاند:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، عمرو طارق، باهر المحمدي، أحمد المحمدي.

الوسط: علي غزال، محمد النني.

الهجوم: عمرو وردة، تريزيغيه، محمد صلاح، مروان محسن.