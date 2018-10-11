اتحاد الكرة المصري يعلن انتهاء أزمة نادي الزمالك مع “فيفا” وتحمّل خزينته للغرامة المالية

أعلن ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن خزينة اتحاد الكرة هي من تحملت دفع غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الموقعة على نادي الزمالك.

وهدد الفيفا نادي الزمالك بخصم 6 نقاط منه؛ بسبب المستحقات المالية لعدد من لاعبيه الأجانب السابقين، وهم كريم الحسن وأجوجو وأليكسيس موندومو، بالإضافة إلى مستحقات نادي مارتيمو البرتغالي.

وقال سويلم في تصريحات إذاعية: “تواصل معي هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، من سويسرا وأخبرني أنه موافق على تحويل المبلغ المالي والمقدر بـ300 ألف دولار من خزينة اتحاد الكرة”.

وأضاف: الموافقة جاءت بحكم أن الزمالك له مستحقات مالية لدى اتحاد الكرة نظير مشاركة لاعبيه مع منتخب مصر في كأس العالم”.

وتم تحويل المبلغ من خزينة اتحاد كرة القدم المصري إلى الفيفا.

وشدد سويلم على أن هذا التصرف يعتبر “الطبيعي”؛ لأن اتحاد الكرة لا بد أن يدعم الأندية المصرية، مثل الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري.