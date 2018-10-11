هل يغيب محمد صلاح عن مباراة مصر ضد سوازيلاند؟

طالب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي منتخب بلاده بضرورة تحقيق الفوز على سوازيلاند في مباراتي المرحلتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية من أجل ضمان التأهل المبكر للنهائيات التي ستقام بالكاميرون 2019.

وستلتقي مصر مع سوازيلاند غدًا الجمعة بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات، قبل أن تلتقيا مجددًا يوم الثلاثاء المقبل بسوازيلاند في الجولة الرابعة.

وأكد أبو ريدة خلال اجتماعه مع اللاعبين أهمية مباراتي سوازيلاند.

واكتملت صفوف منتخب مصر بانضمام محمد صلاح نجم الفريق إلى صفوفه بعد أن سبقه أحمد حجازي.

وسمح لهما المدرب أجيري بالحصول على مزيد من الراحة بعد مشاركة صلاح في المباراة الأخيرة لفريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بينما سيكون حجازي خارج قائمة الفريق في لقاء الجمعة بسبب الايقاف لحصوله على الانذار الثاني في مباراة النيجر.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن نادي ليفربول طلب عدم خوض محمد صلاح لمباراة مصر وسوازيلاند لمنحه الراحة الكافية التي سيحتاجها.

وبحسب اليوم السابع فإن ليفربول كان معترضًا على وجود صلاح في المعسكر بالكامل حيث طلب إراحته تمامًا وهو ما رفضه الجهاز الفني لمنتخب مصر، إذ أصرَّ على وجود اللاعب مع دراسة إمكانية إراحته من لعب المباراة.

وبحسب نادي ليفربول فإن صلاح يعاني إجهادًا، ويحتاج للراحة. ويحل منتخب سوازيلاند ضيفًا على منتخب مصر في تمام الساعة السابعة ـ بتوقيت القاهرة ـ من مساء غد الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

وتتصدر تونس المجموعة بـ6 نقاط ثم مصر بـ3 نقاط ثم سوازيلاند والنيجر بنقطة لكل منهما.