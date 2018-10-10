أحمد الشيخ ينقذ النادي الأهلي أمام الترسانة في كأس مصر (فيديو)

سجل البديل أحمد الشيخ هدفًا قرب النهاية، لينقذ النادي الأهلي من موقف محرج أمام الترسانة، المنتمي للدرجة الثانية، بعد الفوز 3-2 ليتأهل لدور 16 بكأس مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتأخر الأهلي، الذي خسر 4-3 من الاتحاد السكندري في مباراته الماضية في الدوري الممتاز، مرتين في النتيجة، قبل أن يسجل الشيخ هدف الإنقاذ في الدقيقة قبل الأخيرة، ويتأهل لمواجهة بيراميدز في الدور المقبل.

كانت البداية صادمة عندما تقدم الترسانة، الذي يقوده المدرب أحمد عبد المنعم مهاجم الأهلي السابق، عبر هشام رجب بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة.

وأدرك محمد شريف التعادل للأهلي قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأعاد عمر طارق التقدم للترسانة في الدقيقة 63 بتسديدة منخفضة باغتت الحارس علي لطفي، لكن شريف تعادل مجددًا للأهلي بعد تمريرة متقنة من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 72.

واستقبل الشيخ كرة على خط المرمى ليسكنها الشباك بسهولة، مانحًا الأهلي الانتصار الصعب.

كما تأهل وادي دجلة لدور 16 بعد فوز كبير 4-1 على الجونة.