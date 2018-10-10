أهداف مباراة الأهلي والترسانة.. (2/3) للأحمر (فيديو)

تقدم هشام رجب، لاعب نادي الترسانة، بالهدف الأول لصالح فريقه في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 4، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ32 لكأس مصر.

وتعادل محمد شريف للنادي الأهلي في الدقيقة 37، قبل نهاية الشوط الأول.

⚽⚽ الهدف الأول لفريق الترسانة فى مرمى الأهلي فى الدقيقة 4 من زمن المباراة ⚽⚽

ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/Z7rnAlidl0 — ON Sport (@ONsportEg) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

وأحرز عمر طارق مهاجم الترسانة الهدف الثاني للترسانة في الدقيقة 63 من انفراد بمرمى الشناوي، حتى تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 71.

واختتم أحمد الشيخ أهداف الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويصطدم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الترسانة على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأحمر للخروج من كبوته بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي أقيمت بينهما، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المحلي، كما يساهم الفوز على الترسانة في رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مواجهة وفاق سطيف، يوم الـ23 من أكتوبر الحالي، في إياب دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب الأخير بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي حقق لقب الكأس 36 مرة آخرها بطولة 2017 بعد الفوز على المصري في اللقاء النهائي، الذي شهد أحداثًا درامية بعد إحراز أحمد فتحي هدف الفوز في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي.

فريق الترسانة، الذي يصارع في الدرجة الأولى، حقق لقب كأس مصر في 6 مناسبات، آخرها في عام 1986 وكان في المركز الثاني في 3 مرات.