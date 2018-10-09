القنوات الناقلة‎ لمباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

يصطدم منتخب مصر بنظيره سوازيلاند، يوم الجمعة المقبل، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف المقبل.

ويحتل رفقاء الدولي محمد صلاح في المجموعة العاشرة المركز الثاني برصيد 3 نقاطٍ بعد جولتين منتخب تونس صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، والذي جمع نقاطه بعد الانتصار على الفراعنة في الجولة الأولى، والفوزعلى منتخب سوازيلاند في الجولة الثانية من التصفيات.

أما منتخب سوازيلاند فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطةً واحدةً بفارق الأهداف عن النيجر التي فازعليها بطل أفريقيا السابق بسداسيةٍ نظيفة.

ويقضي نظام تصفيات أمم أفريقيا أن يتأهل المنتخبين المُحتلين لصدارة مجموعتهما للبطولة مباشرًة، وحتى الآن تُشير جميع المؤشرات إلى أن الأقرب لخطف بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة هما نسور قرطاج والفراعنة.

ويواجه الفراعنة إصابات عديدة وأسماء مهمة للغاية، وسيغيب عن المنتخب الوطني كلًا من صلاح محسن وأحمد علي ورمضان صبحي للإصابة وأحمد حجازي للإيقاف.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وسط حضور جماهيري، حيث استقرت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف مشجع للمباراة.. وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 1.