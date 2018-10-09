موعد مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

كشف الاتحاد السوازيلاندي لكرة القدم في برقية للاتحاد المصري عن وصول بعثته بعد منتصف ليل الثلاثاء (فجر الأربعاء) للقاء المنتخب المصري مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وأدى المنتخب المصري تدريبه الأول استعدادًا للقاء سوازيلاند مساء الجمعة المقبل بمشاركة 23 لاعبًا.

كان خافيير أجيري مدرب منتخب مصر أعلن عن قائمة من 15 لاعبًا من الدوري استعدادًا لسوازيلاند هم: محمدالشناوي، أيمن أشرف، محمدهاني، صلاح محسن، مروان محسن(الأهلي)، محمودجنش، محمودحمدي الونش، طارق حامد(الزمالك)، باهرالمحمدي، محمدصادق(الإسماعيلي)، علي جبر، محمدحمدي (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد محمود(وادي دجلة)، أحمد علي(المقاولون).

وضمَّت قائمة المحترفين أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح و أحمد حسن (كوكا) وعلي غزال و محمود حسن (تريزيجيه) وعمرو وردة وعمرو طارق وسام مرسي ومحمد عواد وحسين الشحات.

وسيدير مباراة مصر وسوازيلاند طاقم تحكيم رواندي يتكون من لويس هاكيز حكم ساحة، ديدون موتوي مساعد أول، هنري سيمبا مساعد ثان، وعبد الكريم توجيرا حكم رابع. كما تم تعيين الصومالي أمير عابدي حسن مراقبًا للمباراة، والليبي عصام شرف الدين مراقبًا للحكام.

وتتصدر تونس المجموعة بـ6 نقاط تليها مصر بـ3 نقاط ثم النيجر وسوازيلاند بنقطة لكل منهما.

وتنطلق مباراة مصر وسوازيلاند يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.