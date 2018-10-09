ما هي فرص محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية؟

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن لائحة 30 لاعبًا مرشحين للفوز بالكرة الذهبية والتي ستعلن عن الفائز بها يوم الـ3 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في باريس.

وبدأ عشاق كرة القدم والمراهنون المراهنة على الفائز المحتمل من خلال شركات الرهان المعروفة في أوروبا ويتصدر الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ميدان ريال مدريد المراهنات بعدما توج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم في روسيا 2018 وأفضل لاعب أوروبي وأفضل لاعب في العالم “ذا بيست ” حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورغم الاتهامات التي يواجهها باغتصاب فتاة في أمريكا يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الصف الثاني في شركات المراهنات.

ويتوقع العديد من المتابعين أن يفوز فرنسي باللقب لكون فرنسا فازت في كأس العالم لكن في شركات الرهان يحتل الفرنسي أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد المركز الثالث.

المراكز الثلاثة الأولى عامل مشترك بين أكبر شركتي رهان في أوروبا وتتغير معطيات الترتيب بداية من المركز الرابع.

ويحتل كليان مباب مهاجم باريس سان جيرمان المركز الرابع والأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الخامس والمصري محمد صلاح المركز السادس في إحدى الشركات، بينما في الشركة الأخرى يحتل محمد صلاح المركز الرابع أمام كليان مبابي وليونيل ميسي.