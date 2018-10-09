كارتيرون يطلب التخلص من لاعب النادي الأهلي المصري.. وضم ظهير أيمن

طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، من مجلس الإدارة، التخلص من باسم علي ظهير أيمن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لإرم نيوز: “باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي فقد الأمل في شفاء باسم علي، والاستفادة الفنية منه، بسبب تكرار إصابة اللاعب، منذ تولي المدير الفني مسؤولية تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي”.

وأضاف المصدر: “فؤجي الجهاز الفني للأهلي صباح اليوم بإصابة جديدة لباسم علي خلال المران الأخير قبل لقاء الترسانة، غدًا في دور الـ32 لبطولة كأس مصر”.

وتابع: “خالد محمود طبيب النادي الأهلي أبلغ الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون أن باسم علي لن يشارك في لقاء الترسانة ويحتاج لراحة لمدة تصل إلى 10 أيام بسبب إصابته بثقل في العضلة الخلفية”.

وأردف المصدر: “كارتيرون أبلغ لجنة الكرة أنه لا يريد باسم علي في الأهلي، وطلب سرعة التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن أحمد فتحي تقدَّم في السن واقترب من الاعتزال ولا يوجد سوى محمد هاني كبديل له في هذا المركز”.

ومن جانبه، قال محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق سافر إلى تونس أمس من أجل فحص طبيب منتخب بلاده إصابته”.

وأضاف: “من المقرر أن يكون في بيننا اتصال بعد أيام لنعرف الإجراء المقبل لنتخذه ولنحدد موعد عودة لاستكمال برنامجه الطبي والتأهيلي”.