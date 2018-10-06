كارتيرون يرفض قرار النادي الأهلي المصري ويصر على هذه الصفقة

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي المصري، قرار لجنة الكرة بالنادي، برئاسة محمود الخطيب، إغلاق ملف التفاوض مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي، خاصة أن الفريق في حاجة لجهوده، خلال الفترة المقبلة؛ لتدعيم الجانب الهجومي.

وكانت لجنة الكرة بالأهلي قد أبلغت باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بالتراجع عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر؛ بسبب المغالاة المالية لنادي المقاولون العرب، من أجل الاستغناء عنه، حيث طلب النادي 10 ملايين دولار.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “باتريس كارتيرون أبلغ لجنة الكرة بالنادي أنه يرفض إغلاق ملف التعاقد مع طاهر محمد طاهر؛ لأنه أبرز موهبة في الدوري المصري، والفريق بحاجة شديدة لجهوده، خاصة في بطولة أفريقيا الجديدة التي تنطلق في نهاية العام الجاري”.

وأضاف المصدر: “كارتيرون طلب من لجنة الكرة التفاوض مجددًا مع المقاولون العرب لضم اللاعب، خاصة أن وليد أزارو مهاجم الفريق، قد يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل امتلاكه أكثر من عرض احتراف من الصين وأوروبا”.

وتابع أن “لجنة الكرة بالأهلي استجابت لضغوط كارتيرون، وطلبت من محمد فضل مدير لجنة التعاقدات، فتح خط مفاوضات جديد مع المقاولون لضم اللاعب، واقتراح صفقة تبادلية مع أحد لاعبي الفريق، بالإضافة إلى مقابل مادي مقبول لإمكانيات اللاعب، الذي لم يخض أي لقاء دولي مع منتخب مصر الأول لكرة القدم”.

ومن جانب آخر، حقن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود، سعد سمير مدافع الفريق الأول بالنادي في الظهر؛ لعلاج الآلام التي يعاني منها.

ويحقن الجهاز الطبي سعد سمير بحقنة خاصة؛ لإزالة آلام شديدة في الظهر، تسببت بآلام شديدة في العضلة الخلفية؛ لعلاجه وتجهيزه للمباريات خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، نجح النادي الأهلي، في إنهاء صفقة جديدة، تنضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتعاقد الأهلي مع عبدالرحمن رجب الشهير بـ”فلافيو”، مدافع كوم حمادة لمدة 5 مواسم، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، الذي يعاني من نقص شديد في صفوفه، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابة سعد الدين سمير ومحمد نجيب.

وجاء تعاقد مسؤولي الأهلي مع اللاعب بعدما تم ترشيحه من قبل علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالنادي، والذي أعجب بإمكانياته، ورشحه للجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، الذي يرحب بضمه.

ونجح محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إنهاء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي كوم حمادة ليصبح صاحب الـ21 عامًا لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

في سياق متصل، نجح الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع عبدالرحمن رجب الشهير بـ”فلافيو”، مدافع كوم حمادة لمدة 5 مواسم، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق، الذي يعاني من نقص شديد في صفوفه، خلال الموسم الحالي، بسبب إصابة سعد الدين سمير ومحمد نجيب.

وجاء تعاقد مسؤولي الأهلي مع اللاعب بعدما تم ترشيحه من قبل علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالنادي، والذي أعجب بإمكانياته، ورشحه للجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، الذي يرحب بضمه.

ونجح محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إنهاء إجراءات إتمام الصفقة مع نادي كوم حمادة ليصبح صاحب الـ21 عامًا لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.