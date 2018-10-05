كارتيرون يطلب ضم مهاجم المقاصة للنادي الأهلي المصري وانفراجة في أزمة مؤمن زكريا

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، البحث عن احتياجاته لتدعيم الفريق الأول بصفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن لجنة الكرة بالقلعة الحمراء تلقت طلبًا من كارتيرون لضم صانع ألعاب ومهاجم فريق مصر للمقاصة البوركيني إيريك تراوري، في يناير المقبل.

وأفاد المصدر: “مدرب الأهلي مقتنع بقدرات تراوري، ويتمنى إتمام التعاقد معه؛ لأنه يعلم مدى استفادة الفريق من اللاعب على المستوى الفني”.

ويضم المارد الأحمر بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم المالي ساليف كوليبالي والنيجيري أجايي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول.

ومن جانب آخر، اقترب مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، من تجديد عقده وإنهاء الأزمة المشتعلة حوله في الفترة الأخيرة، مع تردد أنباء عن رحيله لفريق بيراميدز، بخلاف الأقاويل التي انتشرت عن توقيعه للزمالك.

وأوضح مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن اللاعب سيعقد جلسة مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، عقب مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد، في الدوري المصري الممتاز للاتفاق على تجديد عقده.

وكشف المصدر أن هناك مرونة من اللاعب والنادي؛ لإنهاء ملف تجديد العقد وإسدال الستار على كافة الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن رحيله.

يذكر أن المارد الأحمر تغلب 2/0 على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وينتظر مواجهة الإياب في الجزائر أواخر الشهر الجاري.