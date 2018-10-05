العين يتعثر أمام الفجيرة والشارقة يتعادل مع الجزيرة.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

فرّط نادي العين حامل اللقب في تقدمه مرتين ليتعادل 2-2 مع الفجيرة، لكنه لم يبتعد عن الصدارة بعد تعادل الشارقة 1-1 مع الجزيرة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وسجل الوحدة ثلاثة أهداف في الشوط الأول بفضل تألق مراد باتنا، ليتغلب 3-1 على الإمارات مستعيدًا توازنه بعد هزيمته الثقيلة من بني ياس.

تقدم السويدي ماركوس بيرغ للعين بتسديدة على خط المرمى بعد ربع ساعة من البداية، لكن محمد بن يطو استغل خطأ من إسماعيل أحمد، ليدرك التعادل قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأعاد إبراهيم دياكي التقدم للعين بتسديدة قريبة المدى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 78، لكن خالد عبدالله انتزع التعادل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل دقيقتين على نهاية اللقاء.

ويتساوى العين مع الشارقة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، لكن الشارقة يتفوق في الصدارة بفارق الأهداف.

وفي قمة الجولة، تقدم خليفة مبارك للجزيرة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 70، لكن الفرحة لم تدم طويلًا، إذ تعادل الشارقة بعد دقيقتين فقط عبر البرازيلي ويلتون سواريز رغم سقوطه على الأرض.

وتراجع الجزيرة للمركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي: