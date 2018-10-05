العين الإماراتي يحسم صفقة المالي تونغو دومبيا

أشارت تقارير صحفية إماراتية اليوم الجمعة، إلى أن نادي العين، بطل الدوري الإماراتي، حسم صفقة التعاقد مع اللاعب المالي تونغو دومبيا، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الإماراتي، في ديسمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة “الاتحاد” على حسابها في “تويتر”، فإن العين سيعلن في الأيام المقبلة تعاقده مع تونغو دومبيا، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع دينامو زغرب.

ويبلغ دومبيا من العمر 29 عامًا، ويلعب في مركز الوسط، وسبق له اللعب في أندية تولوز ورين وفالنسيان من فرنسا، وولفهرهامتون.

وشارك دومبيا في 4 مباريات الموسم الحالي مع دينامو زغرب، ولم يسجل أي هدف، علمًا أنه سجل 13 هدفًا وصنع 11 في 234 مباراة، مع جميع الأندية في جميع المسابقات.

ويلعب العين مع ويلنغتون من نيوزيلندا في أول مبارياته في كأس العالم للأندية، علمًا أنه يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

ثاني صفقات #العين

الزعيم يتعاقد مع لاعب الوسط المالي تونجو #دومبيا قادماً من دينامو زغرب الكرواتي pic.twitter.com/1hDa0IHKNB — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

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دومبيا ثاني صفقات الزعيم لمونديال الأندية pic.twitter.com/OgT430WNNg

— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) ٥ أكتوبر ٢٠١٨