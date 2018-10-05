هل يشتري محمود طاهر نادي بيراميدز من تركي آل الشيخ؟

ما زال مصير نادي بيراميدز المصري علامة استفهام تبحث عن حل، بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بدء إجراءات بيع النادي بشكل رسمي، بعد قراره الانسحاب من الاستثمارات الرياضية في مصر.

وأصبح الجميع يتساءل حول المستثمر الجديد الذي سيشتري نادي بيراميدز وإمكانية رحيل نجوم الفريق، بعدما أعلن آل الشيخ انضمام البرازيلي ماركوس كينو نجم الفريق وهدافه إلى نادي الاتحاد السعودي.

وترددت أنباء قوية داخل أروقة نادي بيراميدز حول صفقة منتظرة لبيع النادي إلى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، بشراكة بعض رجال الأعمال المصريين مثل سميح ساويرس وأحمد أبو هشيمة.

صفقة منتظرة

تدور في الكواليس اتصالات يقودها الثنائي حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، ومحمد العاصي، وكيل اللاعبين؛ لإقناع محمود طاهر بشراء النادي من تركي آل الشيخ.

وأكد مصدر مقرب من البدري لـ”إرم نيوز” أنه تتم حاليًا دراسة تكوين شركة يقودها محمود طاهر ومعه بعض رجال الأعمال؛ لشراء النادي من آل الشيخ.

وأشار إلى أن الساعات القادمة ستحسم بنسبة كبيرة مصير هذه الصفقة، وفقًا للاتصالات من الجانبين مع وساطة البدري الذي يرتبط بعلاقة قوية بطاهر منذ عمله مديرًا فنيًا للأهلي، في عهد رئاسة طاهر للقلعة الحمراء.

هشام طلعت مصطفى ينفي

من جانبه، نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ما تردد حول دخوله في صفقة لشراء نادي بيراميدز، مؤكدًا في بيان رسمي أن “هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وليس له أساس من الصحة.”

وأكد البيان أن هشام طلعت مصطفى لم يتفاوض مع تركي آل الشيخ حول شراء نادي بيراميدز، لينفي الجدل الذي دار حول هذه المفاوضات.

سيناريو مختلف

يبدو هناك سيناريو مختلف يتردد أيضًا في أروقة نادي بيراميدز، ببيع النادي لأحد رجال الأعمال من الخليج.

وينتظر لاعبو بيراميدز حسم مصير النادي خلال الأيام القادمة، لمعرفة مصيرهم في شهر يناير المقبل، سواء بالبقاء مع النادي أو الرحيل لفرق أخرى.