وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة تدخلها بشأن أزمة تهديد الزمالك بخصم 18 نقطة

أصدر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بيانًا رسميًا يكشف فيه حقيقة التدخل من أجل حل أزمة خصم نقاط من نادي الزمالك؛ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال الوزير في البيان: “في إطار ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بتحمل قيمة الغرامات المالية المقررة على نادي الزمالك مقابل عدم خصم نقاط من الفريق، تعلن وزارة الشباب والرياضة بأن ذلك لم يحدث؛ لأن هذا شأن خاص باتحاد كرة القدم ونادي الزمالك”.

وتابع: “تؤكد وزارة الشباب والرياضة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية المصرية؛ انطلاقًا من الالتزام بمعايير الحيادية والشفافية”.

وأردف: “إن دور الوزارة يرتكز على تطوير الرياضة المصرية، ودعم أبطال مصر الرياضيين لتحقيق البطولات الرياضية، خلال مشاركتهم في مختلف المحافل الدولية”.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بالزمالك مهدد بخصم ١٨ نقطة من رصيده بجدول ترتيب الدوري، في أزمة تأخر صرف مستحقات الغاني كريم الحسن لاعب الفريق السابق، والكاميروني ألكسيس مندومو لاعب الفريق السابق، وتأخير صرف مستحقات نادي ماريتيمو البرتغالي في صفقة محمد إبراهيم.