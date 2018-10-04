مستحقات نادي الزمالك لدى الاتحاد المصري تنقذه من خصم نقاط الفيفا

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لسداد المستحقات المتأخرة عن النادي وتحويلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد التهديد الذي تلقاه النادي الأبيض من “الفيفا” بخصم نقاط من رصيد القلعة البيضاء في بطولة الدوري العام.

وتبلغ قيمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد المصري 950 ألف دولار، بسبب مشاركة لاعبيه برفقة المنتخب الوطني المصري في كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز” إن الخطاب تضمن أنه حال وجود مستحقات متأخرة بالجنية المصري لاتحاد الكرة لدى الزمالك، سيقوم النادي بسدادها فورًا.

وشدد النادي في خطابه على ضرورة إرسال مستحقات النادي بالدولار لنادي ماريتمو البرتغالي، ولاعب الفريق السابق الغاني كريم الحسن.

واللاعبون المشاركون في المونديال والمنتمون لنادي الزمالك، هم: علي جبر، ومحمود حمدي الونش، وطارق حامد، ومحمود كهربا، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، بالإضافة إلى حمدي النقاز لاعب منتخب تونس، وبلغت مستحقات النادي نتيجة مشاركة هؤلاء اللاعبين بكأس العالم 950 ألف دولار.

وتبلغ قيمة مستحقات كريم الحسن 700 ألف دولار بعدما كانت تبلغ مليونًا و650 ألف دولار، قبل الاتفاق مع اللاعب على التنازل عن جزء من مستحقاته، بينما يحق لنادي ماريتمو البرتغالي تقاضي 600 ألف يورو من نادي الزمالك عبارة عن 350 ألف يورو قيمة عودة محمد إبراهيم للفريق بعد فترة احتراف قصيرة هناك، و250 ألف يورو قيمة الغرامة الخاصة بتأخر سداد المستحقات.

وكان اتحاد الكرة قد طالب الزمالك بالرد خلال 48 ساعة على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن سداد مستحقات نادي ماريتمو البرتغالي وكريم الحسن، مؤكدًا أنه في حال عدم تلقي رد بالسداد، سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك في الدوري الحالي 2018/2019.