الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يمنع التعامل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك (صورة)

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الأفريقي للعبة، يؤكد خلاله عدم اعتماد أي مخاطبات رسمية لنادي الزمالك تحمل توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وذلك بسبب هجومه اللفظي على الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو الاتحاد المصري بصفته الدولية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في خطابة أن هذا القرار يأتي توافقًا مع القرارات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية المصرية مع رئيس الزمالك.

وقال منصور واريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في خطابه، إن هذا الإجراء ضد رئيس نادي الزمالك يأتي بسبب التعليقات الهجومية المفرطة التي صرح بها ضد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الأمر الذي يتعرض بشكل مباشر لكرامة وشرف واحترام رئيس الاتحاد الدولي.

وشدد الاتحاد الأفريقي في خطابه للاتحاد المصري على عدم التصديق على أي مخاطبات تحمل توقيع رئيس الزمالك، وذلك لحين اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الشهر الجاري في كوت ديفوار، واتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الإطار.