اللجنة الأولمبية المصرية تطلب استبعاد مرتضى منصور من بعثة نادي الزمالك إلى السعودية

خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة باستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من القرار الوزاري لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى السعودية لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي.

وأكدت اللجنة في خطابها الرسمي المرسل لوزارة الشباب والرياضة أنه يجب استبعاد مرتضى منصور من البعثة بالقرار الوزاري في ظل إيقافه وحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره الهلال في الرياض يوم السبت المقبل على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل كأس مصر.

ووافقت اللجنة بشكل رسمي على سفر بعثة الزمالك لخوض مباراة السوبر المصري السعودي في الرياض، وأكدت أنها لا تمانع من استصدار القرار الوزاري.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة يتظلم فيه على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد قرار إيقافه لمدة عام بسبب تصريحاته ضد مسؤولي الكاف، والتطاول على بعضهم.

وأكد “مرتضى” في تظلمه أنه لا يوجد في تصريحاته أي هجوم عنصري على عمرو فهمي السكرتير العام في الكاف، قائلًا:”لا يوجد في تصريح رئيس النادي أي عنصرية، لأنه عندما قال إن والدة عمرو فهمي يهودية هولندية، كان يُريد وصف حالة اجتماعية، ولم يقصد أي إساءة عنصرية، مشددًا على أنه لو أراد الإساءة لكان قد ألحق صفة أخرى بكلمة يهودية.

وأضاف:”هذه التصريحات مصورة، وقد تكون تعرّضت لعمليات مونتاج”، مشددًا على أنه عضو في البرلمان المصري، ولا يجوز فرض عقوبة عليه، أو إخضاعه للتحقيق دون إذن البرلمان.

كما طالب رئيس الزمالك برفع العقوبة، مؤكدًا أنه ليس من عناصر اللعبة، حيث أنه ليس لاعبًا ولا مدربًا ولا حكمًا.