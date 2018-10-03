أهداف مباراة بيراميدز وبتروجت 3/3 (فيديو)

تقدم الإثيوبي شيمليس بيكيلي مهاجم بتروجت بهدف لصالح فريقه في شباك بيراميدز خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدوري الممتاز.

وانطلق بتروجت بقوة بعد أن تقدم في الدقيقة الثانية من ضربة رأس للمهاجم الإثيوبي شيمليس بيكيلي بعد تمريرة محمد فييرا العرضية.

وأدرك رجب بكار التعادل بعد مراوغة للحارس محمد أبو النجا في الدقيقة 24 ثم تقدم محمد فاروق لبيراميدز بعد تمريرة من حمادة طلبة في عمق الدفاع بعد أربع دقائق.

وأضاف البرازيلي المتألق كينو الهدف الثالث قبل انتهاء الشوط.

وانتفض بتروجت قبل نهاية اللقاء مستغلًُا تراجع بيراميدز وسدد بيكلي كرة متقنة قلص منها الفارق في الدقيقة 76 ليتصدر ترتيب الهدافين مناصفة مع محمود علاء مدافع الزمالك برصيد ستة أهداف.

ونال بتروجت ركلة جزاء إثر لمسة يد ضد حمادة طلبة ليدرك أحمد السباعي التعادل قبل 11 دقيقة على النهاية.