سبب توقف بث قناة بيراميدز‎

توقف بث قناة بيراميدز تي في المصرية بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، مما أثار الجدل حول مستقبل القناة التابعة للنادي الذي يلعب في الدوري المصري لكرة القدم.

ووقف بثّ قناة “بيراميدز” جاء بعد ساعات من قرار المجلس الأعلى للإعلام منع بث برنامج “مساء براميدز” للإعلامي مدحت شلبي 15 يومًا، وتوجيه إنذار للقناة بمنع البث، حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة.

ومساء اليوم توقف بث القناة خلال حلقة برنامج “ضربة حرة” الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي، دون أن تنوّه القناة إلى أنّها ستوقف بثّها، ولم يتضح ما إذا كان قرار وقف البث صادر عن إدارة القناة، أم من جهة خارجية.

وجاء التوقف بعد إعلان شركة “بريزنتيشن” فسخ عقدها مع شركة “صلة” السعودية بناءً على خطاب وارد من الأخيرة.

وكتب القناة رسالة من سطر واحد على الشاشة قالت فيها: “تضامنًا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات.. تتوقف القناة عن البث التليفزيوني.. معتذرين لمشاهدينا الأوفياء”.

وأكد مصدر مسؤول داخل قناة بيراميدز لـ”إرم نيوز” أن إدارة القناة تلقت إنذارًا رسميًا من مسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي بضرورة بث القناة من مدينة الإنتاج وليس ستوديوهات مسك في مصر، وحددوا لها مهلة لمدة 10 أيام من أجل البث من مدينة الإنتاج.

وأضاف المصدر أن هذا الإنذار أثار حفيظة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الذي أعطى تعليماته بإيقاف البث فورًا ردًا على هذه التهديدات.

وسحبت شركة “صلة” استثماراتها من مصر خلال الفترة الماضية بسبب وجود تجاوزات من قِبل جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا.