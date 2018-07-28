نادي الأهرام “بيراميدز” يتعاقد مع أحمد الشناوي من الزمالك

انتقل أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لصفوف نادي الأهرام بشكل رسمي، بعد إنهاء أزمته مع القلعة البيضاء، وإرسال البطاقة الدولية والاستغناء الخاص باللاعب.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “عقد أمير مرتضى، المشرف على قطاع الكرة بالزمالك، جلسة مع أحمد الشناوي، تم خلالها الاتفاق على إعادة مبلغ 10 ملايين جنيه، التي حصل عليها كمقدم لتجديد عقده مع النادي”.

وأضاف المصدر: “الزمالك على الفور قام بإرسال البطاقة الدولية للشناوي لنادي الأهرام، لتتم صفقة انتقال اللاعب لصفوف ناديه الجديد مقابل 3 ملايين دولار”.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد قرر عرض أحمد الشناوي للبيع، بسبب دخوله في مفاوضات مع النادي الأهلي، وعقد جلسة مع محمود الخطيب في حضور تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

ومن جانب آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان غروس، نقل التدريب الأخير يوم الإثنين المقبل قبل مباراة بتروجت على ملعب الجيش الثالث بالسويس، استعدادًا للمباراة الافتتاحية بالدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الزمالك قد استقر من قبل على خوض التدريب الأخير على ملعب النادي والسفر بعدها للسويس للانتظام في معسكر مغلق، قبل أن يطلب غروس حجز ملعب للفريق لخوض التدريب الأخير عليه في السادسة مساء الإثنين.