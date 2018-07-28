ميدو يكشف تفاصيل برنامجه على قناة بيراميدز

كشف اللاعب المصري السابق والمحلل الحالي أحمد حسام “ميدو” تفاصيل برنامجه على قناة بيراميدز‎.

وكتب ميدو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجربة جديدة في قناة بيراميدز وبرنامج عالمي مع أساطير البريميرليغ ونجوم الدوريات الأوروبية من مراكز التدريب.. ربنا يوفقنا إن شا الله ونقدر نعمل حاجة تبسطكوا..

وقناة بيراميدز مملوكة لنادي بيراميدز “الأسيوطي سبورت” سابقًا، بعدما اشترته مجموعة من المستثمرين العرب وتم تحويل اسم نادي الأسيوطي إلى بيراميدز.

وسيرأس القناة إيهاب جلال الذي عمل لسنوات رئيسًا لقناة “النهار رياضة”، ويملك تاريخًا طويلًا في العمل الإعلامي مع قناة ” Art” السعودية.

وستبث قناة بيراميدز عبر تردد 11334 أفقي H بمعدل ترميز 27500 عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق القناة بتقنية HD، وستذيع بشكل مبدئي المباريات الخاصة بفريق بيراميدز.